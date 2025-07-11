Жена Басты поругалась с беременной фанаткой мужа из-за критики его концерта

Жена рэпера Василия Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, вступила в перепалку с беременной фанаткой мужа. Елене Пинской-Вакуленко не понравился негативный отзыв о прошедшем концерте мужа. Она высказалась о видео зрительницы и ее внешности в соцсетях.

Не так давно у Басты состоялся масштабный концерт в «Лужниках». Он выступал сам и пригласил коллег-звезд. Но некоторым выступление артиста не понравилось – они жаловались на задержку, «лень» певца и пение его бэк-вокала, а также на аранжировки хитов. Одна девушка пожаловалась на это и сняла свое мнение на видео, которое увидела жена рэпера.

По мнению бизнесвумен, блогерша своим хейтом решила привлечь к себе внимание, поскольку другие методы перестали работать. Она также высказалась о внешности блогерши.

«На мое скромное замечание, что видимо, ее гигантомастия уже плохо собирает просмотры, мне закатили целую истерику: она оказывается беременна и вообще не преследовала цели обругать и набрать просмотры, а еще она скромная девушка, которая лишь помогает другим принять свои формы. Мне казалось, что беременные девушки находятся в трепетном ожидании своего чуда, а не занимаются дешевым пиаром», – написала жена Басты.

Блогерша увидела сообщение Елены и даже ответила на него. Началась перепалка.

«Теперь она обвиняет меня в хейте в сторону ее большой груди, так как я их сравнила с бидонами. (Ну да, если вхожу в раж я могу ляпнуть что-то злое)» – написала после Елена.

Сама беременная блогерша заявила, что не переходила на личности, а всего лишь высказала свое мнение об организации концерта.

Ранее мы писали о том, что во время концерта рэпера Басты в Москве зритель сделал предложение своей девушке.