Могло закончиться смертью: женщину в Подмосковье увезли на скорой после татуажа бровей

В Подмосковье женщина решилась на процедуру татуажа бровей, но на следующее утро появились отек и зуд. Она вызвала бригаду скорой помощи. Врачам удалось спасти пациентку – если бы не они, все могло закончиться летальным исходом.

Инцидент произошел в Сергиевом-Посаде. Врачи доставили в больницу 32-летнюю девушку: она жаловалась на отек и зуд после татуажа.

Выяснилось, что она выполняла процедуру накануне. На следующее утро «брови выглядели как после химического ожога».

Девушка вызвала медиков, увидев, что отек перешел на переносицу. Врачи поставили диагноз «ангионевротический отек в острой форме». Девушке назначили детоксикационную и антигистаминную терапию. Через два дня ей стало лучше, пациентку выписали, сообщает News.ru.

По словам заведующей терапевтического отделения больницы № 2 Марины Козловой, сильную аллергическую реакцию вызвал пигмент. Это опасно тем, что она могла получить отек горла и дыхательных путей и затем умереть.

Ранее жена певца Стаса Михайлова показала результат лазерного удаления татуажа.