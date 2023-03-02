«Следы заживут»: жена Стаса Михайлова показала окровавленное лицо

Супруга знаменитого исполнителя Стаса Михайлова Инна выложила в сеть устрашающие фото.

На изображениях отчетливо видны следы кровоподтеков у женщины над бровями.

Судя по всему, таков результат лазерного удаления татуажа.

Врачи уверяют, что через какое-то время пугающие следы заживут и красавице Инне снова необходимо будет пройти комплекс болезненных процедур. Только уже по нанесению нового татуажа.

49-летняя Михайлова давно и очень внимательно следит за своей внешностью. Поговаривают, что несколько лет назад она решилась на маммопластику.

Кроме того, если внимательно изучить ранние фотографии звёздной супруги, можно обратить внимание, что у неё изменилась форма носа.

Стоит отметить, что и сам Стас от красавицы-жены не отстает.

Одевается 53-летний певец всегда с иголочки, к тому же недавно на пару со своей женой он начал оздоровительную диету. Тем не менее, как мы писали ранее, ему все чаще «приходится думать о том, как жить».