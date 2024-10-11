Могло привести к летальному исходу: пенсионер почистил уши спичкой и попал на операционный стол

Житель подмосковного города Долгопрудный попал в больницу после того, как почистил уши спичкой. 69-летний пенсионер едва не потерял слух.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области, спичка обломилась и осталась в ухе, однако пожилой мужчина не заметил этого и ходил с обломком, пока у него не развился гнойный отит.

В итоге пенсионер обратился к медикам за помощью. При этом он жаловался на головные боли.

«Инородное тело стало причиной гнойного воспаления в опасной близости к мозгу, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу», - пояснила хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

Для спасения пациента хирурги провели двухчасовую операцию, в ходе которой удалили обломок спички и большой массив полипов в среднем ухе.

«Слух частично удалось восстановить», — заключила медик.

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