«Могли приставать»: бывший муж убитой таксистки рассказал свою версию событий

Бывший муж таксистки, которую убили в Коркине, изложил свою версию событий. В беседе с 360.ru Петр заявил, что представители цыганской диаспоры могли приставать к женщине-водителю.

Он рассказал, что в день убийства женщина получила вызов на автомойку и приехала туда. К ней подсели двое молодых цыган, и они поехали по указанному адресу.

«В дороге что-то произошло. Скорее всего, начали приставать или вести себя неподобающе. У жены конфликтов не было цыганами, такого не припомню», — высказался мужчина.

У женщины остались двое детей. Экс-супруг рассказал, что один из них – общий, а другой родился у женщины в первом браке. Пока они находятся у бабушки, а после похорон мужчина заберет их к себе.

Также Петр пояснил, что не знает этих людей, они живут обособленно, своей диаспорой. При этом мужчина слышал о конфликтах.

«Проблема с цыганами в городе существует столько, сколько я тут живу, с 2006 года. Их в одно время отсюда выгоняли, был конфликт с убийством подростка, давно это было», – добавил мужчина.

Он вспомнил, что экс-жена раньше жаловалась на цыган, что они якобы занимаются вымогательством и продают в школах запрещенные вещества. Люди были недовольны сложившейся ситуацией.

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