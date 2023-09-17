Могли похитить после убийства семьи: возобновлены поиски пропавшей 30 лет назад девочки

Сотрудники Следственного комитета сообщили о возобновлении поисков жительницы Калмыкии, которая пропала 30 лет назад. Школьница пропала после того, как была убита ее семья — мама и ее сожитель, передает kp.ru.

Преступление было совершено в 1993 году. Девочка жила в совхозе «Вознесенский» в Целинном районе. У нее была мать, которая проживала с мужчиной. В феврале этого года стало известно о двойном убийстве в Калмыкии. Оказалось, что жертвами нападения стала мама школьницы и ее сожитель. Труп женщины нашли в доме. В километре от жилища было обнаружено бездыханное тело ее возлюбленного.

При этом 13-летнюю нигде не могли найти. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Правоохранители считают, что злоумышленник, совершивший двойное убийство, мог похитить несовершеннолетнюю. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На время расследование было приостановлено, сейчас же его решили продолжить.

Ранее в Красноярском крае правоохранители раскрыли убийство двух девушек кувалдой спустя 23 года. По подозрению в совершении преступления задержали их должника.