Девятилетний мальчик едва на задохнулся выхлопными газами в машине, пока родители ходили в супермаркет

Девятилетний мальчик попал в одну из больниц подмосковного Королева из-за отравления выхлопными газами. Ребенку стало плохо в машине. В ней он дожидался родителей, которые ушли за покупками, передает Telegram-канал Mash.

Семейная пара с ребенком приехала к супермаркету на Пионерской улице. Родители решили пойти в магазин одни и оставили несовершеннолетнего сына в автомобиле. Двигатель при этом они не заглушили. Данная оплошность в итоге чуть не привела к гибели девятилетнего мальчика.

Пока взрослые ходили по супермаркету, ребенку стало плохо — в какой-то момент он даже начал терять сознание. По возвращении родители увидели, что с сыном происходит что-то неладное, и вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у юного жителя Королева отравление выхлопными газами. Было принято решение госпитализировать ребенка. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Состояние мальчика оценивается как средней тяжести.

Ранее в Ленинградской области оставленный без присмотра пятилетний ребенок нечаянно воткнул себе в глаз шило при попытке открыть коробку. С тяжелой травмой мальчика доставили в больницу.