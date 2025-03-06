Могли орудовать мошенники: выяснились подробности взрыва банкомата в Москве

После взрыва в отделении банка из торгового центра «Свиблово» в Москве эвакуировали около 120 человек. По предварительной информации, банкомат кто-то подорвал. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Проходил мимо, произошел хлопок. Думал, газ. Обернулся, сделал фото, мужчина сказал, что банкомат, и я ушел», — рассказал очевидец инцидента.

Сейчас разбираются, что на самом деле произошло в отделении банка днем 6 марта.

По информации издания mk.ru, бомбу заложили в купюроприемник. Видеокамеры запечатлели момент, когда незнакомец ввел код, после чего положил в открывшийся для приема денег купюроприемник пакет. Через 15 секунд после этого прогремел взрыв.

Отмечается, что взрыв могли устроить не с целью ограбления. Есть версия, что действовала жертва мошенников. Подобные инциденты ранее случались в различных отделениях банка.

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