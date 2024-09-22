Могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил неизвестный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина в синем худи вырвал крест из могилы ведущего КВН Александра Маслякова, отнес в сторону его фотографии и разбросал цветы. Присутствующие рядом с захоронением пытались узнать мотивы вандала, но он отказался их объяснять.

Когда мужчину начали задерживать охранники, он попытался скрыться. Сейчас его передали полицейским, он находится в отделении.

Напомним, Александр Масляков скончался в возрасте 82 лет 8 сентября. Последние годы он болел раком легких. Врачи сразу предупреждали ведущего, что опухоль неоперабельна. 11 сентября его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее мы писали о том, что бизнес Александра Маслякова за год принес его семье более миллиарда рублей.