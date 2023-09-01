Мог утонуть в районе пляжа: российский турист пропал на Пхукете

Полиция Таиланда разыскивает гражданина России, который прибыл на отдых в страну и пропал. Последний раз мужчину видели в районе пляжа на Пхукете. Он купался в море, а после бесследно исчез, передает Life.ru.

Сообщение о пропаже гражданина РФ поступило в туристическую полицию сегодня, 1 сентября, днем. В нем говорится, что мужчина, прибывший в Таиланд на отдых, мог утонуть в районе пляжа Най Янг в провинции Пхукет.

После обращения в полицию спасателями были организованы поиски россиянина. Однако уже совсем скоро их пришлось прервать, так как погода на Пхукете сильно испортилась и стала мешать проведению операции. Идут дожди, в море зафиксирован шторм, уточнили местные сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно о гибели россиянки и ее девятилетнего сына в Египте. Женщина пыталась помочь ребенку, когда тот стал тонуть. Она бросилась в воду, нырнула за мальчиком, но на поверхность уже не всплыла. Вместе с россиянкой и ребенком был глава семейства. Он тоже тонул, но его удалось спасти.