Мог сойти с ума: в Антарктиде ученый нападает на коллег, насилует и грозится убить

Южноафриканским ученым с исследовательской станции в Антарктиде грозит опасность. Они пожаловались на коллегу, который, кажется, сошел с ума. Мужчина нападет на других участников лагеря и ведет себя как настоящий преступник.

О ситуации на станции в Антарктиде написал журнал The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа. Он заявил, что сначала ученый избил одного коллегу. Затем он стал угрожать расправой другим людям. Помимо этого, участник экспедиции изнасиловал одну из женщин на базе.

Предполагается, что дебошир мог столкнуться с особенностями работы на краю земли. Климат, теснота и удаленность от цивилизации могли повлиять на психику южноафриканского ученого.

Ранее сообщалось, что женщина сожгла рот, выпив из бутылки мужа-ученого. В ней оказалась вода с кислотой.