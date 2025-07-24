Мог предотвратить трагедию: в деле об ударившем молотком двух девочек подростке появился новый обвиняемый

Появились новые подробности в жутком деле о нападении с молотком 16-летнего подростка на двух девочек в подмосковном Домодедово, которое закончилось смертью одной из них.

Как выяснил mk.ru, теперь по делу агрессора проходит заместитель прокурора Домодедовского городского округа, который «мог остановить» буйного тинейджера еще в прошлом году. Сообщается, что зампрокурора пустил на самотек материал проверки по факту нападения, произошедшего в апреле 2024 года в том же дачном поселке.

У парня, атаковавшего девочек, проблемы с поведением начались уже давно. С достижением определенного возраста, страдающий СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) подросток перестал посещать спортивную секцию, часто бил своих младших братьев и сестер и постоянно конфликтовал со сверстниками. Те, в свою очередь, иногда задирали его за скверный характер.

Противостояние в конечном счете закончилось тем, что в апреле прошлого года дебошир бросил в одного из обидчиков «коктейль Молотова». Тот выжил, но родителям поджигателя пришлось полностью возместить ущерб его семье. А самого нападавшего отправили на обследование в специализированное учреждение. Пока проводилась экспертиза, в прокуратуру поступил материал на молодого человека. Однако по каким-то причинам заместитель прокурора не дал делу ход.

Теперь мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Против него уже возбуждено уголовное дело. Сегодня, 24 июля, Тверской районный суд Москвы избрал зампрокурору меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее мы писали о том, что ударивший девочек молотком подросток объяснил свой поступок.