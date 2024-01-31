Убил и спрятал труп: в Норильске задержали маньяка, лишившего жизни девочку 17 лет назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярском крае подозреваемого в убийстве 11-летней девочки 17 лет назад. По данным РЕН ТВ, преступник лишил жизни пятиклассницу, а затем спрятал ее труп.

В апреле 2006 году пропала без вести 11-летняя жительница Канска. Мать девочки рассказывала, что ребенок ушел в школу, но не вернулся домой. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ее пытались найти, но все поиски оказались безуспешными.

Дело возобновили спустя несколько лет. Подозреваемого к исчезновению ребенка задержали в Норильске. Им оказался 42-летний мужчина. Он признался в совершении тяжкого преступления.

«Во время допроса преступник рассказал, что убил девочку, а ее труп спрятал», — объяснил он.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мигрант изнасиловал 11-летнюю дочь. Девочке потребовалась помощь медиков.