Мог использовать инструменты, чтобы его искалечить: владеющий оружием шимпанзе жестоко расправился с младенцем

Шимпанзе, превративший инструменты в оружие, расправился с восьмимесячной девочкой в Гвинее. Обезьяны, по словам ученых, больше не боятся людей, передает The Times.

Ребенок был похищен у матери в поле. Женщина работала там, как неожиданно в нее вонзил зубы шимпанзе. Затем он схватил малышку и унес. Спустя какое-то время изуродованное тело ребенка нашли возле заповедника.

По словам свидетелей, труп девочки был сильно искалечен и выпотрошен. Такие травмы обезьяна могла нанести с помощью инструментов, которыми ее научили пользоваться ученые.

Местные жители по этой причине уничтожили местный институт по изучению приматов. Данный случай нападения шимпанзе на людей не первый в районе заповедника. С начала года там уже зафиксировано шесть подобных инцидентов.

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