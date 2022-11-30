Модель пообещала ублажить всю сборную Сербии за победу на ЧМ-2022

Сербская модель Наташа Шавия пообещала сборной предоставить бесплатный доступ к ее сексуальным фотографиям в случае победы на чемпионате мира в Катаре. По словам девушки, спортсмены «смогут получать от них удовольствие».

Шавия заявила, что футболисты стали «орлами» и теперь они «готовы» к ней.

«Если они хорошо выступят на чемпионате мира, я бесплатно предоставлю им доступ к моему «Онлифанс» (приложение, которое позволяет брать деньги за доступ к контенту – прим.), - сообщила Шавия.

При этом вратарь Ваня Милинкович-Савич получит доступ без всяких условий – он очень нравится модели.

Ранее Шавия обещала заняться оральным сексом со сборной в случае победы над Бразилией на ЧМ в 2015 году. Команда одержала победу, но девушка призналась, что пошутила. При этом все ждали, что она сдержит слово.

На днях ведущая Юлия Барановская раскрыла интимную тайну футболиста Андрея Аршавина.