passion.ru
СТРОГО 18+
15:19, 30 ноября 2022
1 мин.

Модель пообещала ублажить всю сборную Сербии за победу на ЧМ-2022

Модель пообещала ублажить всю сборную Сербии за победу на ЧМ-2022

Сербская модель Наташа Шавия пообещала сборной предоставить бесплатный доступ к ее сексуальным фотографиям в случае победы на чемпионате мира в Катаре. По словам девушки, спортсмены «смогут получать от них удовольствие».

Шавия заявила, что футболисты стали «орлами» и теперь они «готовы» к ней.

«Если они хорошо выступят на чемпионате мира, я бесплатно предоставлю им доступ к моему «Онлифанс» (приложение, которое позволяет брать деньги за доступ к контенту – прим.), - сообщила Шавия.

При этом вратарь Ваня Милинкович-Савич получит доступ без всяких условий – он очень нравится модели.

Ранее Шавия обещала заняться оральным сексом со сборной в случае победы над Бразилией на ЧМ в 2015 году. Команда одержала победу, но девушка призналась, что пошутила. При этом все ждали, что она сдержит слово.

На днях ведущая Юлия Барановская раскрыла интимную тайну футболиста Андрея Аршавина.

Новости партнеров
О чем говорят