Модель из России под веществами избил мужчину в аэропорту Таиланда и поплатился

Модель из Ставрополья избил мужчину в аэропорту в Таиланде и попал в полицейский участок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел с 20-летним россиянином, который популярен в модной индустрии на протяжении трех лет и активно принимает участие в съемках азиатской рекламы машин. В Сети у него свыше 165 тысяч подписчиков.

Журналисты выяснили, что, получив крупный гонорар, манекенщик отправился в Таиланд и «пустился в отрыв», а когда в конце уик-энда отправился за билетом, «начал петь и танцевать у стойки», будучи в измененном состоянии рассудка. Мужчина также ударил по лицу прохожего.

В итоге дебошира задержали благодаря усилиям сразу пятерых сотрудников полиции. Модель уже четвертые сутки находится в участке. Сейчас родственники ставропольца собирают деньги, чтобы внести залог, а также оплатить ему лечение в психиатрической больнице.

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