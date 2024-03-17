Мобильный телефон взорвался в руках у подростка в Новгородской области

В городе Боровичи Новгородской области в руках у подростка взорвался мобильный телефон. В результате случившегося школьник серьезно пострадал и был госпитализирован. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как уточняется, инцидент произошел 15 марта.

«Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в ГОБУЗ „Боровичская ЦРБ“. Причиной стал взрыв мобильного телефона в руках мальчика во время сна», — сообщили в мэрии.

В администрации призвали граждан соблюдать меры предосторожности при пользовании телефонами. Так, запрещается пользоваться устройствами в ванной, а в случае перегрева необходимо отключать их от сети.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в квартире взорвался электросамокат на зарядке. В результате жилье почти полностью сгорело. Обошлось без пострадавших.

По данным источника, все произошло в столичном районе Отрадное. Хозяин квартиры решил проверить электросамокат, которым не пользовался всю зиму. Он поставил его на зарядку, а затем раздался взрыв. Отмечается, что мужчина успел выбежать из жилища и вызвал сотрудников МЧС.