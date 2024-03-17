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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 17 марта 2024, 18:01
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Мобильный телефон взорвался в руках у подростка в Новгородской области

В Новгородской области школьник госпитализирован после взрыва телефона в руках.
Мобильный телефон взорвался в руках у подростка в Новгородской области

© Freepik

В городе Боровичи Новгородской области в руках у подростка взорвался мобильный телефон. В результате случившегося школьник серьезно пострадал и был госпитализирован. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как уточняется, инцидент произошел 15 марта.

«Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в ГОБУЗ „Боровичская ЦРБ“. Причиной стал взрыв мобильного телефона в руках мальчика во время сна», — сообщили в мэрии.

В администрации призвали граждан соблюдать меры предосторожности при пользовании телефонами. Так, запрещается пользоваться устройствами в ванной, а в случае перегрева необходимо отключать их от сети.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в квартире взорвался электросамокат на зарядке. В результате жилье почти полностью сгорело. Обошлось без пострадавших.

По данным источника, все произошло в столичном районе Отрадное. Хозяин квартиры решил проверить электросамокат, которым не пользовался всю зиму. Он поставил его на зарядку, а затем раздался взрыв. Отмечается, что мужчина успел выбежать из жилища и вызвал сотрудников МЧС.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
телефон
взрыв
травмы
госпитализация
подросток