Множественные рассечения, гематомы: журналиста Павла Лобкова жестоко избили неизвестные

Журналист Павел Лобков стал жертвой нападения неизвестных хулиганов в Москве. Знаменитость жестоко избили на улице. Что стало причиной конфликта, пока не сообщается.

О произошедшем стало известно от самого Лобкова. Он опубликовал на странице в одной из социальных сетей пост, где и рассказал о нападении. По словам журналиста, его жестоко избили во дворе в районе Патриарших.

Каких-либо подробностей инцидента Павел не привел, сообщает Telegram-канал Mash. Он выложил фотографии, на которых предстал сразу же после нападения. На снимках видно, что у журналиста на лице имеются множественные рассечения, гематомы, а также разбит нос. Была ли оказана Лобкову медицинская помощь, также неизвестно.

Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу об избиении актера Павла Прилучного осудили на 3 года условно. В результате нападения артист получил перелом костей основания черепа.