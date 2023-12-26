Перелом костей основания черепа: избивший актера Прилучного в клубе мужчина получил условный срок

Суд вынес решение по делу об избиении актера Павла Прилучного в Калининграде. Мужчину, обвиняемого в совершении преступления, приговорили к условному сроку, передает РЕН ТВ.

В ходе слушания выяснилось, что в ночь на 21 ноября 2020 года фигурант уголовного дела нанес несколько ударов артисту в одном из ночных клубов Калининграда. Конфликт произошел на почве личных неприязненных ощущений. В результате нападения Павел получил тяжелые травмы, включая перелом костей основания черепа.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Вместе с тем было взято во внимание, что мужчина не был судим и имеет положительную характеристику. Также у фигуранта имеется малолетний ребенок на иждивении. В связи с этим его приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, как избил на съемках Олега Янковского. По его словам, все произошло случайно.