Многодетный отец взломал 772 ноутбука, чтобы следить за голыми женщинами через веб-камеры

Житель Великобритании взламывал ноутбуки, чтобы следить за женщинами через веб-камеры. Все это продолжалось шесть лет, пока вирус, созданный извращенцем, не обнаружила шпионская программа. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на издание Manchester Evening News.

У 60-летнего Кристофера Тейлора есть трое детей и больная жена, за которой он ухаживал. Семья из города Уиган, графство Большой Манчестер, Великобритания была обычной. Но у мужчины было странное хобби, он любил подглядывать за другими. С 2010 года он взламывал устройства людей по всему миру, путем размещения ссылок на порнографических сайтах.

Когда люди переходили по ссылке, то мужчина получал доступ к ноутбукам и компьютерам, а после подглядывал за жертвами. Он наблюдал за тем, как женщины переодевались или занимались сексом, попадая в объектив веб-камеры. Житель делал запись экрана, чтобы сохранить файл на память. За шесть лет он взломал 772 устройства, в итоге собрав 80 тысяч изображений и роликов!

Все вскрылось после того, как вирус попал на ноутбук студента Технологического института штата Джорджия. Шпионская программа учебного заведения обнаружила странность и послала данные Федеральному бюро расследований (ФБР).

Тейлора быстро нашли, а в его доме провели обыск. Мужчина хранил на своем компьютере фото и кадры с обнаженными жертвами, но не только людьми, но и актами зоофилии. Этого было достаточно, чтобы извращенца арестовали. Из-за больной жены и отказа в экстрадиции в США, он понес наказание только в конце 2022 года, через семь лет после начала расследования. Ему дали год и два месяца тюремного заключения.

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