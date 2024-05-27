Многодетный отец вспорол живот беременной жене, чтобы узнать пол ребенка

В Индии многодетный отец напал на беременную пятым ребенком жену и вспорол ей живот серпом. Мужчина был недоволен тем, что в семье рождались одни девочки, а он хотел сына.

Как пишет News9Live, трагедия произошла в городе Бадаюн. Женщина находилась на восьмом месяце беременности.

В день произошедшего между супругами возникла ссора из-за пола ребенка. В какой-то момент глава семьи схватил женщину и разрезал ей живот, чтобы посмотреть, кто должен родиться.

Пострадавшая успела выбежать на улицу и попросить о помощи. Ее госпитализировали, однако спасти ребенка не удалось. У пары мог родиться долгожданный наследник.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее в Тверской области 17-летняя девушка родила, не зная о беременности до самого конца. Она вызвала скорую, пожаловавшись на температуру. Фельдшер установила, что у пациентки начались роды. На свет появился недоношенный мальчик.