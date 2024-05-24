Жаловалась на температуру: в Тверской области 17-летняя девушка родила, не зная о беременности

В Тверской области 17-летняя девушка родила, не зная о беременности до самого конца. Она вызвала скорую, пожаловавшись на температуру.

О случае в Старице сообщила Тверская скорая медицинская помощь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

23 мая несовершеннолетняя вызвала скорую. Фельдшер установила, что у девушки начались роды. Она узнала о беременности, будучи в потугах.

Фельдшер приняла роды – на свет появился недоношенный мальчик. Его вес при рождении составил около 1 кг. Ребенка доставили в больницу с матерью.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области школьница пришла на собеседование в супермаркет, но почувствовала себя плохо и отошла в туалет. Там девочка родила ребенка. Ей вызвали скорую, из супермаркета юную мать забрали с сыном в больницу.