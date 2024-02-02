Многодетная мать из Верхней Пышмы умерла в 42 года после сообщения о гибели мужа
© Freepik
В Верхней Пышме 42-летняя женщина умерла после сообщения о гибели супруга в зоне СВО. Известно, что в семье воспитывались трое детей 20, 9 и 5 лет.
Подробности трагедии приводит сайт Е1.RU.
По словам сестры погибшей, новость о смерти мужчины пришла от командира – он написал, что тот погиб.
«У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли», - рассказала родственница.
Сестра сообщила, что женщина закрыла глаза и сердце остановилось. 31 января она была похоронена. Также родственница выразила надежду, что супруг сестры остался жив. Дети пока находятся с ней.
Женщина рассказала, что опека уже стала интересоваться несовершеннолетними. Но пока семья собирается разобраться, жив ли отец. Только потом тетя сможет оформить опекунство.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском классе школьник избил одноклассника, у которого недавно умерла мать. Подробнее читайте здесь.