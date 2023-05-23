Многодетная мать из Нижегородской области сдала сына в детский дом за плохое поведение

В городе Урень Нижегородской области многодетная мать отказалась от собственного сына из-за того, что устала от его плохого поведения. Мальчик неоднократно уходил из дома и попадал в неприятности. Об этом сообщает Телеграм-канал Ni Mash.

По информации источника, женщина, воспитывающая троих детей, больше не смогла справляться с проказничающим 12-летним подростком. Несмотря на юный возраст, он уже курил, употреблял алкоголь и постоянно сбегал от матери. Только за последние полгода он семь раз пытался окончательно уйти из дома. Из-за своего поведения его также поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Известно, что россиянка неоднократно платила из-за сына штрафы, и после очередного его плохого поступка она сообщила ему, что хочет отказаться от него. Мальчик обиделся и вновь совершил побег, вот только в этот раз его не вернули к семье. Вместо этого его поместили в детский дом. Пока он должен будет прожить в учреждении для сирот полгода. Однако пока нет информации по поводу того, захочет ли его возвращать мать или же нет.

Ранее стало известно о поножовщине в одном из городов Волгоградской области. Выпускник во время последнего звонка напал с ножом на свою одноклассницу.