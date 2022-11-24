Многодетная мать 8 раз ударила ножом педофила, насилующего ее трех маленьких сыновей

В Лондоне в 2014 году женщина зарезала своего 77-летнего соседа-педофила, узнав, что тот насиловал ее троих несовершеннолетних сыновей. Многодетную мать осудили на семь лет колонии, но она вышла на свободу спустя четыре года.

О жестоком обращении соседа к детям Сара Сэндс узнала от своих мальчиков. Они рассказали матери, что пожилой мужчина ухаживал за ними и совершал насильственные действия. Тогда женщина выпила две бутылки вина и направилась к дому обидчика сыновей с ножом.

Миссис Сэндс призналась, что не была намерена убивать Майкла Плестеда, однако все пошло наперекосяк, когда он стал обвинять ее мальчиков во лжи. 77-летний мужчина сказал, что ее дети врут и ничего из того, что они рассказали, не было. В его глазах не было ни капли стыда и угрызений совести, и тогда женщина восемь раз вонзила в него лезвие.

Когда полиция явилась на порог дома Сары, та сразу созналась в содеянном. Она призналась, что не хотела его убивать, но все произошло так, как произошло. После совершенного преступлениями женщина долго плакала возле квартиры своей жертвы. «Он забрал у меня все», - объяснила Сэндс. Она чувствовала, что ее это пожирает изнутри. Он разорвал ее семью.

Многодетная мать была признана виновной в непредумышленном убийстве, но оправдана, поскольку считалось, что она потеряла контроль. Она была заключена в тюрьму и позже сказала: «Я сделала то, что сделала бы любая мать».

Сыновьям Сэндс Брэдли, Алфи и Рис уже исполнилось по 18 лет, и они решили отказаться от пожизненной анонимности, чтобы поддержать маму и рассказать всю историю. По их словам, они почувствовали себя в безопасности, когда узнали, что их мать убила Майкла Плестеда. Это не спасло их от ночных кошмаров, но зато теперь они могли не бояться, что педофил выскочит из-за угла.

Примечательно, что на момент, когда Плестед увлекся детьми Сары, у него уже было 24 судимости за преступления на сексуальной почве. Он переехал в дом по соседству многодетной матери, изменив свое имя, поэтому никто не догадывался о его прошлом.

Теперь Сара Сэндс вместе с детьми борются за ужесточение наказания педофилов, а также за запрет менять имя преступникам, совершившим сексуальные преступления, ведь это позволяет им менять место жительства и продолжать нападать на детей.

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