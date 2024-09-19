Многих сотрудников отправили на удаленку: какие нововведения появились в работе офиса Wildberries после стрельбы

Два человека погибли и пять получили ранения в результате вчерашней стрельбы у офиса компании Wildberries. На место гибели людей приехала следственная бригада. В связи со случившемся в работе центра произошли изменения, передает mk.ru.

По данным СМИ, сотрудники Следственного комитета РФ забрали все записи с камер видеонаблюдения в БЦ. На устройства попала вчерашняя потасовка с применением огнестрельного оружия.

В офис Wildberiires можно попасть только по предварительной записи. В офис и раньше попадали по пропускам, но иногда охранники делали исключение для сотрудников.

Журналистам удалось пообщаться с одной из работниц центра WB. Она рассказала в беседе, что многих из персонала отправили на удаленку на несколько дней.

Ранее совладельцу Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в офисе. Он уже был на допросе.