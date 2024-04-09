Многих оставили на цепи: десятки собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

В Оренбургской области после прорыва дамбы погибли больше 30 собак. Многие хозяева спешили эвакуироваться и оставили питомцев на цепи. У них не было шанса на спасение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Собакам и другим животным помогают спасатели и волонтеры. К ним присоединились жители, которые не смогли остаться равнодушными. На лодках они исследуют затопленные участки, где могут оставаться четвероногие. Им попадаются кошки и собаки, которые без еды, воды и тепла сами идут на руки. Спасти крупнорогатый скот куда сложнее. Их пытаются вытащить с помощью тросов, камней и палок.

Общими усилиями удается вытащить по 100 питомцев в день, но возникла другая проблема – их некуда размещать. Кроме того, есть финансовые проблемы, так как всех нужно кормить. В такой ситуации сложно найти питомцам хозяев, некоторых оставляют себе жители, других отдают в соседние регионы. Вся область собирает средства, чтобы помочь животным. Жертвуют даже те, кто сам находится в тяжелой ситуации – без жилья.

Ранее мы писали о том, что происходит в затопленном Орске. Местные жители жалуются, что на полках слишком быстро заканчивается питьевая вода, людям негде разместиться, а кроме того активизировались мародеры. Они не стесняются растаскивать чужое имущество, изображая из себя волонтеров.