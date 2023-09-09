Многие здания превратились в руины: 632 человека погибли в Марокко при землетрясении

Ужасающее по своим масштабам землетрясение произошло в Марокко. Под обломками разрушенных зданий погибли 632 человека. Еще более 300 гражданских получили травмы разной степени тяжести. Число жертв природного катаклизма увеличивается с каждым часом, передает Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ночью, когда стало известно о землетрясении, сообщалось о 296 погибших. К утру их количество увеличилось вдвое. Спасатели продолжают извлекать из-под обломков тела погибших граждан. Также в местные больницы поступают люди, получившие ранения в результате стихийного бедствия. Им оказывается необходимая помощь.

Многие здания после землетрясения превратились в руины. В некоторых регионах африканского государства было отключено электричество. Также частично нарушено водоснабжение. По оценкам специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 6,9. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее на Пхукете во время отдыха пропал россиянин. Мужчина купался в море, после чего бесследно исчез. Спасатели начали поиски туриста, но их пришлось прервать из-за шторма.