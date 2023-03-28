Мнение настоятеля: подростки залезли на крест церкви Святого Михаила в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое подростков решили взобраться на шпиль церкви Святого Михаила. Настоятель церкви Дмитрий Петров после такого поступка пожелал ребятам «ума побольше». Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Мужчина заявил, что не будет писать заявление в полицию по данному инциденту. По его мнению, органы правопорядка должны самостоятельно заняться этим случаем.

«Дай Бог, чтобы все были живы и здоровы. Вообще это нарушение закона и правил. Это дело полиции, их вопрос. Наши сотрудники их не видели», – сказал Петров.

Он добавил, что никакого ущерба руферы церкви не нанесли.

«Я желаю тем, кто ползает по крышам, крепкого здоровья и ума побольше. А полиции желаю быть бдительной и строго стоять на страже российских законов», – прокомментировал ситуацию настоятель.

Петров также посетовал на хулиганов, которые бросают бычки перед входом в храм. Он подчеркнул, что это не церковный вопрос.

Ранее мы писали о том, как электросамокат взорвался прямо в московской квартире. Инцидент произошел в доме на Нижегородской улице ночью. Житель перед сном поставил транспортное средство на зарядку и лег спать. В два часа ночи случился взрыв.

По предварительным данным, электросамокат взорвался из-за неисправного аккумулятора. Ударная волна выбила окно в комнате. В результате инцидента никто не пострадал.