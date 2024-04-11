«Мне сейчас очень плохо»: муж женщины, сбившей детей в Волгограде, высказался о случившемся
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За автомобилем «Рено Дастер», сбившим четырех подростков в Волгограде, числится около 10 штрафов. Муж женщины, которая в момент наезда на четырех детей была за рулем, узнал о случившемся из новостей.
Автомобиль, за рулем которого была женщина в момент ДТП, зарегистрирован на ее супруга. Он был не в курсе случившегося, так как сейчас находится на операции в больнице.
«Мне сейчас очень плохо, я в больнице. Мне сделали операцию, я ещё ничего не знаю толком и не могу сказать о происшествии», — цитирует мужчину ИА Регнум.
Источник издания рассказал, что на автомобиле числится около 10 штрафов. Большая часть из них связана с превышением скорости на 20−40 км/ч.
11 апреля в Волгограде автомобиль «Рено Дастер» сбил четырех детей на пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу.
Как сообщает ТАСС, подростки доставлены в больницу скорой медицинской помощи №7. Одну из девочек положили в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое, трое остальных пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее 68-летнюю женщину сбили подряд две машины. Тройное ДТП произошло на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге.