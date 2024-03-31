«Мне просто повезло»: москвичка хочет найти спасших ее и сына людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Жительница Москвы Анна Берекова и ее сын-подросток Егор, с детства передвигающийся на коляске, чудом выжили при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В беседе с Kp.ru женщина рассказала, как благодаря череде случайных совпадений они с сыном смогли спастись.

«Мне просто повезло с окружающими... Я очень хочу найти людей, которые помогли нам спуститься с лестницы „Крокуса“», — призналась Анна Берекова.

Очевидица событий поделилась, что их с сыном места были на втором этаже, и в этом им повезло — так было бы проще выбраться. Однако попасть в зал Анна Берекова и Егор не успели, поскольку задержались в холле, что также их спасло. Кроме того, женщина быстро среагировала, когда началась стрельба: она поняла, что стреляют непрерывно, брать заложников не будут и нужно бежать.

По словам Анны Берековой, их с сыном спасла семейная пара. Затем им помогли еще двое мужчин.

Женщина призналась, что ее поразила отзывчивость людей, бросившихся им с сыном на помощь. Свидетельница событий выразила благодарность спасшим их неравнодушным людям и заявила, что хотела бы их найти.

«Я вот прокручиваю сейчас в голове эту ситуацию — какими же чуткими и внимательными нужно быть! На их месте, наверное, я мчалась бы быстрее лани, никого вокруг не видя. А они нас спасли! <…> Обязательно напишите, как мы им благодарны! Очень хочу найти их, но вспомнить никаких примет не могу, совсем ничего, не до деталей было», — поделилась женщина.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее сообщалось о том, что шоумен Сергей Светлаков спас актера Сергея Бурунова от теракта в «Крокус Сити Холле».