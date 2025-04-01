«Мне дали 4 дня»: жертва Эпштейна и принца Эндрю заявила, что находится при смерти

Жертва финансиста Джеффри Эпштейна рассказала, что находится при смерти после ДТП с автобусом. Вирджиния Джуффре вышла на связь в соцсетях и заявила, что ей осталось жить четыре дня. Подробности сообщает «Коммерсант».

«Когда водитель школьного автобуса несется на вас со скоростью 110 км/ч… неважно, из чего сделан ваш автомобиль, он все равно что консервная банка. У меня отказала почка, мне дали четыре дня жизни и перевели в специализированную урологическую больницу», – написала она.

Женщина опубликовала фото из больничной палаты в воскресенье, 30 марта. В полиции подтвердили информацию о том, что 24 марта действительно произошла авария с автобусом. Но они охарактеризовали ее как «небольшую» и «без пострадавших». По их данным, за рулем машины была 41-летняя водитель. Возраст совпадает с Джуффре.

Напомним, что Вирджиния открыто рассказала о сексуализированном насилии со стороны финансиста и его друзей. Эпштейна арестовали в 2019 году, через месяц он покончил с собой в тюрьме.

Есть информация о том, что среди получателей услуг финансиста и «организатора проституции» был британский принц Эндрю. Вирджиния раскрыла это и подала иск, но в 2022 году они смогли договориться внесудебно.

Ранее защищавший жертв миллиардера Эпштейна юрист заявил, что его могли убить в тюрьме.