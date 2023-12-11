МК: пилоты севшего в поле самолета заявили о предательстве и решили уволиться

Командир экипажа самолета, севшего в поле в Новосибирске, Сергей Белов, а также второй пилот Эдуард Семенов решили уволиться. Это произойдет, как только комиссия по расследованию инцидента завершит работу.

Об увольнении пилотов сообщил сайт mk.ru.

Пилоты считают, что их предали в тяжелый момент, пишет издание. Они приняли решение увольняться независимо от итогов работы комиссии.

Напомним, самолет выполнял рейс из Сочи в Омск 12 сентября. На борту находились 170 человек. Самолет подал сигнал бедствия и сел в поле.

По словам старшей бортпроводницы Дарьи Глушковой, паники на борту в тот момент не было, все делалось быстро и слаженно. Бортпроводники не сразу поверили ей, что борт сядет в поле: думали, что шутит. Она назвала случившееся «исключительным случаем» - такого в мире практически не бывает. Подробнее о посадке самолета в поле читайте в интервью Дарьи.