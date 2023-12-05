«Было очень мало времени»: стюардесса «Уральских авиалиний» рассказала о посадке самолета в новосибирском поле
© Пресс-служба «Уральских авиалиний»
12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, подал сигнал бедствия и экстренно сел в поле под Новосибирском. На борту находились 170 человек.
Сайт «Страсти» поговорил со старшим бортпроводником Дарьей Глушковой. Мы решили вспомнить этот день, и попытались выяснить, как экипажу удалось не допустить паники на борту, сработать четко и слаженно, тем самым сохранив жизни людей.
Давайте вспомним тот день, когда вы экстренно приземлились. Расскажите, как это было?
Дарья: Полет проходил в штатном режиме. Мы летели из Сочи в Омск. На подлете к Омску командир воздушного судна дал информацию о том, что мы летим в Новосибирск. Через какое-то время вызвал меня к себе и сказал: «Готовь кабину к аварийной посадке на поле». Мы начали готовиться, действовать по алгоритму работы с пассажирами.
В сам момент приземления — секунда до — в голове непонятно, что сейчас будет: либо все плохо, либо все хорошо. А после того, как мы мягко приземлились, я поняла, что все хорошо. Самолет и все люди целы — это самое главное. Дальше нам оставалось только всех эвакуировать.
Вы испытывали волнение, было страшно?
Дарья: Так как времени было очень мало, на волнение его не оставалось. Собралась, вспомнила все, чему нас учили, и просто начала работать.
Как вели себя пассажиры? Как успокоили 170 человек? Что вы им говорили?
Дарья: Пассажиры разделились на две категории: тех, которые были готовы нам помогать, шли навстречу, понимали, что нам тоже нужна будет какая-то помощь, и матерей с детьми, которые, естественно, переживали за них. От этих пассажиров исходила небольшая тревога, но общей паники не было. Я сразу для себя решила, что в голосе должны быть уверенность и спокойствие — тогда пассажиры будут чувствовать себя не то, чтобы в безопасности, но более уверенными.
Все происходило быстро и слаженно. Пассажиры даже не успели ничего понять, потому что сначала была демонстрация спасательного оборудования, потом брифинг-инструктаж, далее мы провели пересадку пассажиров. Все это время была какая-то активность в самолете.
Кто запомнился больше всего среди пассажиров?
Дарья: Мне запомнился мужчина, которого я инструктировала на случай, если у меня не будет возможности открыть мою дверь и выпустить трап, я сказала, что потребуется его помощь. После того, как я ему объяснила, что нужно сделать, он слово в слово все повторил. Меня это приободрило: не все молодые специалисты это могут запомнить, а он мне выдал слово в слово весь инструктаж. Возможно, он был из военных, МЧС или спортсмен. Пассажиры не представлялись, кто есть кто.
А как вы вели себя с другими проводниками?
Дарья: На старшем бортпроводнике лежит очень большая ответственность — передать настрой, командный дух. Изначально бортпроводники даже не поверили, что мы будем садиться в поле. Они думали, что я пошутила, когда начала брифинг. Но, конечно, таких шуток у нас быть не может. Просто это исключительный случай, такого в мире практически не бывает. А они мне: «Чего?». Я говорю: «Серьёзно, собираемся, работаем, у нас очень мало времени». Если бы запаниковал старший бортпроводник, то запаниковали бы все — это 100%. Признаюсь, мне было страшно, как и всем, но паники у меня точно не было и не могло быть при такой работе.
Если была бы возможность переписать прошлое, что изменили в тот день?
Дарья: Если честно, я бы не хотела думать о том, что можно было бы изменить. Я думаю, хорошо, что все сложилось именно так и у этой истории счастливый конец.
Повлияла ли та история на вас? Испытываете ли волнение перед каждым новым рейсом?
Дарья: Повлияла. Я осознала, что это моя работа, мое призвание и я на своем месте. Лишний раз себе это доказала. Страха перед полетами у меня не появилось. Даже перед самым первым полетом не было страха.
Это ваша самая экстремальная история в карьере?
Дарья: Да. Надеюсь, больше не будет таких ситуаций.
Расскажите немного о себе: где учились, почему решили связать жизнь с небом? Каково это - быть бортпроводником?
Дарья: Я родилась в маленьком городе Белово в Кемеровской области, переехала в Новосибирск, поступила там на товароведа, но, когда училась, поняла, что это не мое. Я уже не помню, почему выбрала этот вуз. Потому что он в центре Новосибирска, наверное, находится.
Я всю жизнь любила путешествовать, все свое детство я проходила в походы, очень много, где была в горах. Эта любовь к путешествиям и привела меня сюда, в профессию бортпроводника. Не могу долго сидеть на одном месте.
Что вы делали, пока были в отпуске?
Дарья: Успела слетать в Дагестан на три дня, там очень красиво и несмотря на то, что поездка была недолгой - мне это помогло перезагрузиться.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?
Дарья: Страсть — влечение ко всему. К работе, к путешествиям, к человеку. Ко всему должно быть свое влечение. Но при этом важно контролировать свои эмоции, уметь быть иногда хладнокровным, чтобы трезво оценить происходящее.