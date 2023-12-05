«Было очень мало времени»: стюардесса «Уральских авиалиний» рассказала о посадке самолета в новосибирском поле

Давайте вспомним тот день, когда вы экстренно приземлились. Расскажите, как это было?

Дарья: Полет проходил в штатном режиме. Мы летели из Сочи в Омск. На подлете к Омску командир воздушного судна дал информацию о том, что мы летим в Новосибирск. Через какое-то время вызвал меня к себе и сказал: «Готовь кабину к аварийной посадке на поле». Мы начали готовиться, действовать по алгоритму работы с пассажирами.

В сам момент приземления — секунда до — в голове непонятно, что сейчас будет: либо все плохо, либо все хорошо. А после того, как мы мягко приземлились, я поняла, что все хорошо. Самолет и все люди целы — это самое главное. Дальше нам оставалось только всех эвакуировать.

Вы испытывали волнение, было страшно?

Дарья: Так как времени было очень мало, на волнение его не оставалось. Собралась, вспомнила все, чему нас учили, и просто начала работать.

Как вели себя пассажиры? Как успокоили 170 человек? Что вы им говорили?

Дарья: Пассажиры разделились на две категории: тех, которые были готовы нам помогать, шли навстречу, понимали, что нам тоже нужна будет какая-то помощь, и матерей с детьми, которые, естественно, переживали за них. От этих пассажиров исходила небольшая тревога, но общей паники не было. Я сразу для себя решила, что в голосе должны быть уверенность и спокойствие — тогда пассажиры будут чувствовать себя не то, чтобы в безопасности, но более уверенными.

Все происходило быстро и слаженно. Пассажиры даже не успели ничего понять, потому что сначала была демонстрация спасательного оборудования, потом брифинг-инструктаж, далее мы провели пересадку пассажиров. Все это время была какая-то активность в самолете.

Кто запомнился больше всего среди пассажиров?

Дарья: Мне запомнился мужчина, которого я инструктировала на случай, если у меня не будет возможности открыть мою дверь и выпустить трап, я сказала, что потребуется его помощь. После того, как я ему объяснила, что нужно сделать, он слово в слово все повторил. Меня это приободрило: не все молодые специалисты это могут запомнить, а он мне выдал слово в слово весь инструктаж. Возможно, он был из военных, МЧС или спортсмен. Пассажиры не представлялись, кто есть кто.