Мистика или порча? Что рассказали соседи о семье, где умерли пятеро детей

Менее чем за полгода в многодетной семье из села Красная Сопка Красноярского края умерли все дети. Четверо несовершеннолетних отравились инсектицидами, а пятый ребенок скончался прямо в своей кроватки. Соседи супругов называют случившееся мистикой.

В селе Красная Сопка живет не так много людей, поэтому семья была практически у всех на виду. Несмотря на это, мать детей редко появлялась на улице. Сосед супругов Виктор описал их как нормальных, работящих людей.

«Вроде нормальные, работают. То ли мистика, то ли навел кто-то на них или еще что…», — приводит его слова РЕН ТВ.

Он отметил, что семья была совершенно обычной и непьющей. С соседом мужчина общался во время уборки снега, а его жену практически не видел.

Другая соседка семьи призналась, что за 11 лет не общалась с ними близко и практически не видела мать погибших детей. По ее словам, в селе даже не знали о рождении пятого ребенка. Супругов никогда не видели пьяными, но они всегда жили обособленно и мало с кем общались.

Женщина рассказала, что погибшие ребятишки играли с ее внуками. О детях пары она отозвалась положительно, но с родителями малышей соседка только здоровалась.

Напомним, пятый малыш супругов умер, по предварительным данным, задохнувшись рвотными массами. В отношении матери ребенка могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.