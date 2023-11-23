Мисс Вселенную 2021 и ведущую шоу на ТНТ обокрали на 2 млн рублей в аэропорту

Мисс Вселенная 2021 и ведущая «Красивого шоу» на ТНТ Полли Каннабис стала жертвой воров. У знаменитости похитили дорогостоящие ювелирные украшения в аэропорту Стамбула. Общая сумма ущерба составила больше 2 миллионов рублей, передает Life.ru.

Девушка перевозила ценный груз в одном из чемоданов. В нем лежали серьги и другая ювелирная продукция от фирм Bulgari и Roberto Coin, общая стоимость которой составляет 2,2 миллиона рублей.

Небольшой чемодан с украшениями Полли взяла с собой в салон самолета в качестве ручной клади. Перед посадкой в Минске у пассажирки забрали кейс и положили его в багажный отсек. А после приземления ведущей телешоу вернули кладь, но ювелирных украшений там уже не было.

Девушка написала заявление в Минске, а потом вернулась в Стамбул и тоже написала там заявление о краже. Она считает, что была обворована именно в местном аэропорту. Об это же говорят и странности, которые стали происходит при попытке посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Интересующие Полли кадры по какой-то причине обрывались или были смазаны.

Ранее в Москве мужчина, уже привлекаемый к ответственности, украл шубу с витрины магазина. До задержания злоумышленник успел продать дорогостоящую одежду.