Минтай в кляре: осужденным из колонии строгого режима в Екатеринбурге приготовили новогоднее меню

В исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге, где отбывают наказание за тяжкие преступления - убийства и изнасилования, 31 декабря накроют новогодний стол. Меню с разнообразием блюд раскрыли в пресс-службе ГУФСИН.

Новогоднее меню приготовят на обед и на ужин. Так, днем подадут винегрет, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот.

«На ужин осужденные смогут полакомиться картофельной запеканкой, нежнейшим минтаем в кляре...», - сообщили в ведомстве. На десерт подадут свежеиспеченную булочку с чаем.

Ранее стало известно, что костромской педофил, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, до этого совершил другое жуткое преступление. Мужчина неоднократно осуществлял насильственные действия в отношении 12-летнего ученика школы-интерната.