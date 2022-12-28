Костромской педофил помимо зверского убийства 5-летней девочки совершил еще одно страшное преступление

Костромской педофил Денис Герасимов, помимо зверского изнасилования и убийства пятилетней девочки, совершил еще одно не менее страшное преступление. Его жертвой оказался 12-летний ученик школы-интерната.

Новый эпизод относится к сентябрю 2021 – январю 2022 года. За это время мужчина неоднократно насиловал мальчика.

Напомним, в начале 2022 года Герасимов с другим мужчиной похитил девочку на улице, изнасиловал и убил. В июле педофилов приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось о педофиле в Подмосковье, который пытался изнасиловать девочку за кусок пиццы.