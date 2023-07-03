Мать показавшей жест о помощи девочки рассказала, что он обозначал другое

Мать девочки, которая показала жест о помощи во время съемок репортажа для передачи «Мужское и женское», рассказала, что он обозначал другое. По словам женщины, показать его просили журналисты.

Этот жест, якобы, требовалось показать, если девочка захочет остановить запись. Так он попал в программу. Подробности привел Telegram-канал Baza.

Женщина заявила, что как только жест увидели зрители, все ее стали «мучать». Теперь она собирается подать заявление в Следственный комитет на журналистов.

Как пишет mk.ru, бабушка девочки по линии матери заявила, что подросток увидела международный жест о помощи в Тик-Токе, а его значение внучке объяснила она.

Родственница сообщила, что в репортаже для программы видно, насколько неискренне ребенок говорила о матери и любви к ней. По словам бабушки, сожитель шлепает сестер и оставляет голодными в случае, если те шалят за столом. Женщина не общается с семьей: в данный момент у нее плохие отношения как с дочерью, так и ее сожителем.

Ранее мы писали подробности о семье. Выяснилось, что врачи жаловались на неадекватное поведение матери.