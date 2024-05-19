«Марина – боец»: как себя чувствует Марина Хлебникова спустя 2,5 года после пожара

Спустя 2,5 года после пожара Марина Хлебникова все еще восстанавливается. В частности, певице с трудом дается ходьба. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на слова источников в окружении артистки.

В ноябре 2021 года в квартире Хлебниковой случился пожар. Согласно одной из версий, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Певицу выносили из горящего дома пожарники, после чего в течение двух месяцев она находилась в больнице.

Марине Хлебниковой пришлось перенести несколько пластических операций. Спустя 2,5 года исполнительница до сих пор польностью не восстановилась и редко радует поклонников своим появлением на сцене. Однако 18 мая артистка все же сделала исключение и выступила в Кремле на концерте ансамбля «Золотое яблочко».

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина – настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», – передает инсайдер.

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