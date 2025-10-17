Миллион за двоих: разочарованный прихожанин пытался заказать убийство священнослужителей

В Краснодарском крае прихожанин, разочарованный в деятельности одной из христианских общин, заказал убийство двух пасторов. Выяснилось, что за совершения преступления мужчины был готов заплатить один миллион рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По причине религиозной ненависти и нетерпимости злоумышленник начал планировать заказное убийство двух пасторов», – пояснила Волк.

О запланированном убийстве стало известно сотрудникам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Установлено, что заказчик перевел предполагаемому убийце задаток в размере 30 тысяч рублей. Дальнейшая операция проходила под контролем силовиков.

«Местонахождение подозреваемого было установлено. Была организована инсценировка убийства одной из жертв. Об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии», — говорится в публикации представителя ведомства.

Фигуранта дела удалось задержать, его заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали женщину, которая заказала мужа киллеру за 20 тысяч рублей.