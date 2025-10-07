Цена вопроса — 20 тысяч: жена заказала мужа из-за квартиры, но обеспечила себя лишь крышей СИЗО над головой

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку заказного убийства в Ленобласти. Они задержали жительницу Тосненского района, которая хотела расправиться с супругом и получить квартиру, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, 56-летняя россиянка нашла через знакомых киллера. За сумму 20 тысяч рублей исполнитель согласился совершить убийство. Женщина хотела убедиться в реализации плана, поэтому в назначенный день пришла на встречу с ассасином, чтобы увидеть фото.

48-летний мужчина, на которого готовилось покушение, узнал обо всем и обратился за помощью к правоохранителям. Стражи порядка разыграли убийство и сделали постановочные снимки. Когда заказчица пришла их посмотреть, то ее задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее в Краснодаре местный житель заказал киллеру подругу бывшей жены. Мужчина считал, что та разрушила его брак.