Миллиардера обвинили в краже песка с общественного пляжа: нашли на его участке

Миллиардера обвинили в краже песка с общественного пляжа Малибу. Сосед сообщил, что Марк Аттанасио использовал экскаваторы и перевез песок с пляжа в свой дом, в рамках строительного проекта. Об этом сообщает зарубежное издание Los Angeles Times.

Сосед предпринимателя сообщил, что видел, как строительная бригада, работающая над домом Марка, «эксплуатировала огромные экскаваторы в зонах прилива, производя утечку нефти и подвергая местную морскую флору и фауну воздействию потенциально опасных побочных продуктов».

Отмечается, что этот песок особенно ценен, потому что находится на пляже Брод, который пострадал от истощения запасов песка из-за высоких приливов и штормов.

Аттанасио владеет компанией, которая ограничила жителям доступ на общественный пляж.

«Американский миллиардер решил украсть песок с общественного пляжа и перевезти его на свой», – убежден сосед.

При этом адвокат миллиардера Кеннет Эрлих говорит, что строительная бригада «проводит полностью разрешенный аварийный ремонт имущества, чтобы защитить его от морских стихий».

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