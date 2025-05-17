Михаил Хубутия признал вину в избиении бывшей возлюбленной Юлии Ван

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия признал вину в жестоком избиении бывшей возлюбленной Юлии Ван.

Как сообщает СК по Московской области, 24 апреля обвиняемый ворвался в дом под Одинцовом и избил бывшую возлюбленную обухом топора из-за личной неприязни. Девушка получила закрытый перелом кисти, многочисленные раны и ушибы конечностей.

Правоохранители пояснили, что Хубутия явился к следователю и написал явку с повинной. Мужчина признал вину, но только в части причинения телесных повреждений.

Против него возбуждены уголовные дела о причинении телесных повреждений средней тяжести, угрозе убийством и покушении на жизнь экс-возлюбленной.

Напомним, помощь вызвала няня ребенка Юлии. Пострадавшая ворвалась к ней вся в крови. Женщина отметила, что у девушки есть мужчина, но это не Хубутия. По ее словам, бывший министр бывал в их доме во время встреч с дочерью.

Ранее Ван рассказала, что сразу после знакомства Хубутия подарил ей 700 тыс. рублей, а через месяц подарил апартаменты в центре Москвы.