Мигранты избили юного вратаря футбольной команды и рассекли ему бровь

Иностранные граждане напали на 14-летнего мальчика в Московской области. Они рассекли несовершеннолетнему спортсмену, возвращавшемуся с тренировки, бровь и скрылись в неизвестном направлении, передает Telegram-канал 112.

Подросток возвращался вместе со своим товарищем после игры. В районе Баковского пруда ребятам повстречалась группа людей. Юному футболисту показалось, что среди них был его знакомый. Парень поздоровался с компанией, а после понял, что ошибся, и извинился. Мигранты же почему-то отреагировали агрессивно.

Незнакомцы догнали спортсменов, а после набросились на одного из них. В результате нападения юноша получил травму — обидчики рассекли ему бровь. Когда пострадавший подросток вернулся домой, его встретила мать. Женщина настояла, чтобы сын вместе с ней обратился в полицию. Также она приехала на место нападения и засняла на видео хулиганов. В настоящий момент их разыскивает полиция.

Ранее в Красноярском крае мигрантов заподозрили в жестоком убийстве. Они избили молотками, арматурой и изрезали ножом мужчину, который заступился за девушку.