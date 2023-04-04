Методы Хогвартса: учительница начертила на руке первоклассницы каракули со следами

В одной из московских школ произошел конфликт между учительницей и ученицей 1 класса. Педагог разозлился из-за поведения девочки и начертил карандашом каракули на ее руке. После этого у ребенка остались воспаленные царапины. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в школе на севере Москвы. Учительница начальных классов была недовольна поведением одной из учениц, которая приставала к мальчику. Женщина заметила, что девочка обняла одноклассника за плечи, но мальчика это не расстроило.

Педагог же была возмущена. Она попросила школьницу отойти от него, а потом подошла и начертила у нее на руке несколько зигзагов острым карандашом. Отмечается, что давление на грифель было настолько высоким, что росчерк легко было различить.

Девочка не стала рассказывать родителям о конфликте. Они сами заметили у нее странные разводы на руке. После многочисленных вопросов от мамы, школьница рассказала о случившемся. Родственница была в шоке и обратилась в больницу, а потом в полицию.

Женщина рассказала, что педагог давно недолюбливает ее ребенка. По словам родительницы, учительница считает девочку слишком любопытной и активной. Однажды она якобы даже порекомендовала показать школьницу неврологу, чтобы он назначил успокоительные.

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