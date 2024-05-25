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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 25 мая 2024, 10:27
1 мин.

Металл обрушился на учеников: 11 школьников пострадали при падении сорванной ветром крыши

В Краснодаре 11 детей получили травмы при обрушении металлический крыши школы.
Металл обрушился на учеников: 11 школьников пострадали при падении сорванной ветром крыши

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как 11 детей пострадали в Краснодаре. Несовершеннолетние получили травмы из-за обрушения металлической крыши школы. Ее сорвал сильный ветер во время линейки, передает Telegram-канал 112.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел рядом с учреждением на улице Рылеева. Там во время линейки поднялся сильный ветер. В какой-то момент его порывами сорвало металлическую кровлю со здания школы. Она вместе с деревянными каркасами обрушилась на детей.

Чудом в результате случившегося никто не погиб. Всего пострадали 11 школьников. Всех ребят доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Анапе выпускник погиб после последнего звонка. Юношу прыгнув в море за тапком и утонул.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Артем Хохлов
Теги:
дети
школа
травмы