Металл обрушился на учеников: 11 школьников пострадали при падении сорванной ветром крыши

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как 11 детей пострадали в Краснодаре. Несовершеннолетние получили травмы из-за обрушения металлической крыши школы. Ее сорвал сильный ветер во время линейки, передает Telegram-канал 112.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел рядом с учреждением на улице Рылеева. Там во время линейки поднялся сильный ветер. В какой-то момент его порывами сорвало металлическую кровлю со здания школы. Она вместе с деревянными каркасами обрушилась на детей.

Чудом в результате случившегося никто не погиб. Всего пострадали 11 школьников. Всех ребят доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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