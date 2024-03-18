Месячного младенца госпитализировали в Петербурге после обрезания на дому

В Санкт-Петербурге госпитализировали с кровотечением месячного младенца после того, как родители провели ему обрезание на дому. Об этом стало известно Фонтанке.

По данным источника, 17 марта на Ростовскую улицу в Шушарах была вызвана бригада скорой помощи. Там мама с папой новорожденного ребенка решили сделать ему обрезание. Однако после операции рана не затянулась. Поэтому им пришлось обращаться к медикам.

Малыша доставили в Первую детскую больницу. На данный момент его состояние не уточняется. Врачи делают все, чтобы помочь маленькому пациенту.

Отметим, что операцию проводит хирург из ЦРБ Тосно. Супруги пригласили его к себе домой, так как не хотели везти ребенка в медицинское учреждение. Известно, что обрезание делалось по показаниям младенца, а не по религиозным соображениям.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начади проверку.

Ранее в Ростовской области пятилетний мальчик утонул в реке во время прогулки с собакой. Днем ребенок ушел из дома с питомцем и не вернулся к вечеру.