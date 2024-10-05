Месяц жила с его трупом: мужчина не успел разгадать главную тайну возлюбленной и погиб от ее рук

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в деревне Торосово Ленинградской области. По подозрению в совершении преступления разыскивают его возлюбленную, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канала SHOT.

Стражи порядка узнали о случившемся от соседей пары. Те, почувствовав трупный запах из квартиры, вызвали полиция. На месте был обнаружен труп мужчины, который пролежал в помещении месяц.

Сожительницу зарезанного россиянина найти не удалось. По всей видимости, она какое-то время жила с покойником, а после пустилась в бега.

По данным СМИ, погибший мужчина не подозревал, что его возлюбленная была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и что ее поместили на несколько лет в психиатрическую больницу.

Ранее в Иркутской области 15-летний школьник зарезал 12-летнюю девочку. Он напал на несовершеннолетнюю на детской площадке.