15-летний подросток зарезал 12-летнюю подругу на детской площадке

В Иркутской области 15-летний школьник напал с ножом на 12-летнюю девочку. Из-за полученных ранений ребенок скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным источника, 21 сентября несовершеннолетние находились на детской площадке. По пока неизвестной причине у них произошел конфликт. Во время ссоры мальчик не справился с эмоциями, достал нож и ударил им несколько раз подругу. Девочка умерла до приезда скорой помощи.

После случившегося подростка, напавшего на ребенка, задержали. На место происшествия выезжал прокурор Балаганского района. По факту убийства организована проверка.

Сообщается, что подозреваемого арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в Иркутской области подросток пронес в школу молоток и напал на перемене на сверстников. Отмечалось, что он планировал массовое убийство, а после хотел совершить самоубийство. Однако осуществить ему это не удалось. К слову, стало известно также, что учебное заведение, в котором все произошло, перестали охранять три года назад.